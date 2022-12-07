عضو اقتصادية النواب: مصر الأعلى عالميا بعد أمريكا في جذب الاستثمارات

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أصبحت ثاني أكبر دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في جذب الاستثمارات والاندماجات والاستحواذات.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، مساء الثلاثاء، حديثها مستشهدة بنتائج العام الماضي، الذي شهد نموا في عدد الاندماجات بمعدل إضافي بلغ "50 %"، فضلا عن تحقيق حوالي "10" مليارات دولارات؛ نتيجة "233" صفقة اندماج واستحواذ، منوهة إلى أن مصر أصبحت سوقا واعدة للكيانات الضخمة.

وأضافت أن مصر أصبحت سوقا واعدة ومساحة اقتصادية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدة أن الاستثمارات الأجنبية والتكتلات الاقتصادية الأجنبية تساهم في زيادة التصنيف الائتماني للدولة.

وأكدت أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات؛ أولت الاهتمام بضرورة الرقابة السابقة على الاستحواذات والاندماجات من خلال تطبيق بعض الشروط والتي من ضمنها موافقة من جهاز حماية المنافسة والرقابة المالية قبل بدء العمل، وذلك منعا للاحتكار والسيطرة على السوق، فضلا عن تطبيق عقوبات تحمي الاقتصاد من المنافسة الضارة وسياسات الاحتكار.