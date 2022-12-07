نائب برلماني: تراخيص المحال العامة تحمي المواطن من الابتزاز

كشف النائب البرلماني محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن القانون القديم كان يلزم أصحاب المحال بدفع مبلغ مالي مقابل الترخيص كل عام ولم يلتزم به البعض، وكان يستغرق فترة كبيرة في إجراءات التراخيص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة " المحور"، أن الهدف من قانون المحال العامة، هو إجبار مركز التراخيص على فحص أي طلبات بأقصى سرعة تجنبًا لاستغراق الإجراءات الكثير من الوقت.

وأكد أن إصدار ترخيص للمحال يختلف قيمته، من حيث المكان والمساحة والمحل في القرية يختلف عن المدينة و في الأماكن المتميزة.

وأوضح أن الترخيص يوفر على المواطن الأمان، دون الوقوع تحت طائلة الابتزاز، مؤكدًا أن يتم دفع الرسوم التراخيص مرة واحدة وتبلغ قيمتها من 600 جنيها إلى 10000.

وأكد أن المحال العامة غير المرخصة والمتواجدة في مبنى سليم لا مشكلة بترخيصها، ويمكن أن صاحبها يقدم المستندات ويحصل على الترخيص خلال مدة 60 يوما.