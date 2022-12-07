ليتوانيا ترحب بإجراءات الاتحاد الأوروبي الصارمة ضد الصين في منظمة التجارة العالمية

رحبت ليتوانيا، بالإجراءات الصارمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الصين، في منظمة التجارة العالمية بسبب السياسات التجارية غير اللائقة.

وقال وزير الخارجية جابريليوس لاندسبيرجيس، في فيلنيوس، اليوم الأربعاء، إن "تلك الخطوة ترسل رسالة أخرى إلى الصين مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيدافع عن السوق الموحدة والدول الأعضاء في الاتحاد بكل الوسائل ضد الإكراه الاقتصادي الصيني، الذي يتم بدوافع سياسية".

وأضاف أن الضغط الاقتصادي غير القانوني ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يجب أن ينظر إليه على أنه هجوم على الاتحاد ككل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق رفع قضيتين أمام منظمة التجارة العالمية، أحدهما بسبب القيود التجارية التي فرضتها بكين ضد ليتوانيا في أعقاب نزاع دبلوماسي بينهما.

وأكد لاندسبيرجيس، أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات بناءة مع الصين، إلا أنه لا يمكن قبول أو التسامح مع الانتهاكات المنهجية لقواعد التجارة الدولية والمصالح التجارية الشرعية.

وخفضت بكين علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا بعدما سمحت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لتايوان بفتح مكتب تمثيل باسمها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.