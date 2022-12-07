إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس

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أصيب فلسطيني بالرصاص الحي وآخران بشظايا صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس ومحاصرة البلدة القديمة فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي بشكل سطحي بالرأس والظهر ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أصيب آخران بشظايا وتم تقديم الإسعاف لهما ميدانيا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في المدينة عن تأخير الدوام ساعة واحدة، أو لحين تأكيد انسحاب الجنود الإسرائيليين حرصا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.

وكانت وكالة (معا) أفادت في وقت سابق صباح اليوم بأن الجيش الإسرائيلي شن حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 10 شبان في مختلف مدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن الجيش اقتحم مدن نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل.

بينما نقلت عن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة النبي صالح برام الله دون وقوع إصابات.