تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب بنسبة 30% سنويا

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب خلال الموسم الزراعي منذ أول يوليو حتى 3 ديسمبر الحالي بنسبة 30% سنويا إلى 3ر18 مليون طن.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أوكرانيا صدرت خلال الفترة المذكورة 93ر6 مليون طن قمح بانخفاض نسبته 53% سنويا، وصدرت 48ر1 مليون طن شعير بانخفاض نسبته 70% و79ر9 مليون طن ذرة بزيادة نسبتها 58% سنويا.
وأشارت بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام تشير إلى الكميات المخصصة بالفعل للتصدير وليس بالضرورة الكميات الفعلية التي غادرت أوكرانيا.