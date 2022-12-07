وزير الخارجية: إطار التعاون الثلاثي مع الأردن والعراق نموذج للعمل العربي المشترك

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن دول مصر والأردن والعراق تواجه تحديات عديدة مرتبطة بالمناخ الجيوسياسي القائم، والضغوط الاقتصادية المترتبة على الأزمة الأوكرانية، وأمن الغذاء والطاقة وما يفرضه من تحدٍ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والعراقي، صباح الأربعاء، أن تلك العوامل تعزز الحاجة لمزيد من التعاون؛ من أجل مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية التضامن والعمل المشترك، في زيادة القدرة على تحقيق الهدف.

وتابع: «مستمرون في اتصالاتنا، ونأمل أن يكون هذا الإطار الثلاثي نموذجًا للعمل العربي المشترك بصفة عامة، فالهدف منه تحقيق المصلحة، وليس الغرض منه إحداث أي نوع من أنواع قصر العمل؛ بل توسعته والتفاعل مع باقي الأطراف».

وأكد وزير الخارجية أن الدول الثلاث تهتم بأن يكون لهذا التعاون عوائد مباشرة على المواطنين، وتحقيق الاستقرار، وإعلاء قيم وأسس الاحترام المتبادل، وتوسيع الأرضية المشتركة التي تجمع الدول العربية.