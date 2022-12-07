مبادرة إحلال السيارات بالغاز: لدينا نظام التقسيط خلال 7 أو 10 سنوات بفائدة 3%

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قال شريف سليمان المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إن المبادرة أطلقت في عام 2021، وتعتبر مبادرة مميزة للمواطن ليستفيد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، الثلاثاء، أن المبادرة واجهت الكثير من التحديات منها جائحة كورونا، وتأثر سلاسل الإنتاج ومؤخرا الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأوضح أن مبادرة الإحلال تأخذ بخطوات ثابتة، ويتم التنسيق مع الشركات المشاركة في المبادرة ويتم توفير السيارات للمواطن الذي يشارك في المبادرة.

وتابع "لدينا 6 موديلات تضمن 19 فئات سيارات الأجرة والملاكي ، وأسعار السيارات في متناول المواطن في المبادرة".

واستكمل "لدينا نظام سداد في المبادرة عن طريق التقسيط خلال 7 سنوات أو 10 سنوات بفائدة 3% ونوفر وثيقتين للتأمين على الحياة والسيارة"، مؤكدًا أن سعر السيارات داخل المبادرة أقل من السوق المصري بنسبة كبيرة وتقارب 50%.