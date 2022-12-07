عضوة بالقومي لحقوق الإنسان عن خطوبة طفلي الشرقية: تزيد الانفجار السكاني

قالت نهى طلعت عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يولي اهتماما بنشر الثقافة لمنع زواج القاصرات، من منطلق الحرص على حقوق الإنسان وتحديدا حقوق الطفل.

جاء ذلك في معرض تعليقها على واقعة خطوبة طفلين في إحدى قرى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وينتمي الطفلان لعائلة واحدة، فالعروس طفلة في الصف الرابع الابتدائى وتبلغ عشر سنوات وتُدعى سما، والعريس في الصف السادس الابتدائى ويبلغ من العمر 12 عاما ويدعى زياد.

وأضافت نهى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن زواج القاصرات ساهم في إحداث الانفجار السكاني الذي تجد الدولة صعوبة في التخلص منه.

وأشارت إلى أن هناك حالة من غياب الوعي في المجتمع، موضحة أن هناك بالفعل قانونا يُجرم الزواج المبكر لكن من الضروري تفعيل هذا القانون.

ونوهت بأن هناك عمليات تحايل قد تحدث سواء من قبل الأهالي أو "المأذون" لتزويج القاصرات، حيث لا يتم التوثيق إلا بعد الوصول للسن القانونية.

واعتبرت أن المعركة في هذا الملف هي معركة وعي، مؤكدة ضرورة الاقتراب من المواطنين من أجل توعيتهم بشكل صحيح وإقناعهم بمخاطر ذلك.

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