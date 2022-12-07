الإعلان عن شراكة رقمية جديدة بين المملكة المتحدة واليابان

كشفت المملكة المتحدة واليابان اليوم الأربعاء، عن تفاصيل شراكة رقمية جديدة لتعزيز عملهما المشترك في عصر المنافسة العالمية المتزايدة على التكنولوجيا، بما في ذلك مرونة سلسلة التوريد والأمن السيبراني والبيانات.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة واليابان من القوى التكنولوجية الحديثة، إذ تبلغ قيمة قطاعات تكنولوجيا المعلومات مجتمعة أكثر من 406 مليارات جنيه إسترليني.

وستعمل الشراكة التي تم إطلاقها حديثا على تطوير نقاط القوة الفريدة لكلا البلدين، وتحقيق طموح المملكة المتحدة، المنصوص عليه في الاستراتيجية الرقمية لهذا العام، لزيادة التعاون الدولي في القضايا التقنية المعقدة.

كما ستعمل الشراكة على هيكلة المشاركة بين حكومتي المملكة المتحدة واليابان في مجموعة من القضايا الرقمية، بما في ذلك كيفية تحسين مرونة سلاسل التوريد المهمة عالميا مثل أشباه الموصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ، وستقوم الدولتان بتطوير مبادرات بحث وتطوير مشتركة لتبادل الخبرات حول هذه التقنيات الحيوية.

وستعزز المملكة المتحدة واليابان أسس التجارة والاستثمار بين اقتصادات التكنولوجيا الخاصة بهما، وتسهّل على الشركات العمل في كلا البلدين من خلال مواءمة النهج مع التنظيم الرقمي.

ويعد تحسين المرونة الإلكترونية من أولويات الشراكة، والتي ستشهد قيام المملكة المتحدة واليابان بتعزيز مبادرات لتوحيد معايير أمان المنتجات والتطبيقات المتصلة بالإنترنت ومعالجة مخاطر الخدمات الرقمية في سلاسل التوريد.