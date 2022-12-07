عبد المنعم سعيد: لابد التعامل مع القمة العربية الصينية من منظور القطبية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن القمة العربية الصينية تأتي في توقيت عالمي مهم، ولذلك لابد من التعامل مع القمة من منظور القطبية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "المشهد"، عبر قناة TEN، مساء الثلاثاء، أن القطبية تعني قدرة الدولة على قيادة مجموعة من الدولة سياسيًا واقتصاديًا، ولذلك لا تتوافر إلا في الولايات المتحدة والصين، بينما روسيا لديها قوة عسكرية فقط وليس قوة اقتصادية.

وتابع أن جوهر الفكر الصيني يعتمد على درجة كبيرة من المرونة الدبلوماسية والسياسية، إذ على سبيل المثال تتفاوض بكين مع إسرائيل بشأن إدارة ميناء حيفا، وفي نفس الوقت، تنادي بحل الدولتين، وحقوق الفلسطينيين، كما أن تجمعها علاقة قوية مع إيران والسعودية.

وذكر المفكر السياسي أن هناك اعتماد متبادل بين الصين والدول العربية، إذ بلغ التبادل التجاري لـ 330 مليار دولار، كما أن 51% من طاقة الصين تأتي من العرب، فضلًا عن الاتفاقيات الصينية مع 20 دولة عربية في مبادرة الحزام والطريق.

وأكد أن هناك قاسم مشترك بين بكين والعرب، وهو أن الحرب الروسية-الأوكرانية مكلفة للعالم أجمع، معقبًا أن: "رغم أهمية القمة، إلا أنها تعكس مدى تراجع الدور الروسي في المنطقة".

يذكر أن فعاليات القمة العربية الصينية ستُعقد في 9 ديسمبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج، وعدد من القادة العرب، منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستتضمن هذه الفعاليات 3 قمم مشتركة، الأولى: القمة السعودية الصينية، والثانية: القمة الخليجية الصينية، والثالثة: القمة العربية الصينية.