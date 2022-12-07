مزودو الأدوية في تونس يعلقون إضرابهم وينتظرون حلولا لأزمتهم المالية

أعلنت نقابة المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بأسعار الجملة عن تعليق إضرابها اليوم الأربعاء، مع استمرار المفاوضات مع الحكومة من أجل إعفاءات ضريبية على مبيعاتها بسبب أزمتها المالية.

وبدأت المؤسسات إضرابها منذ أمس الأول الاثنين؛ احتجاجا على عدم منحها "شهادة إعفاء من الخصم من المورد" ما يعني إعفاءات ضريبية عن مبيعاتها من الأدوية في 2022.

وقالت النقابة إن الأعباء المالية المتراكمة جعلتها في أزمة خانقة وتهدد بتوقف نشاطها.

وتطالب النقابة بمنحها الإعفاء الضريبي آليا. وأعلنت عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم عن تعليق الإضراب مع تعهد وزير الصحة بمتابعة الملف وإيجاد الحلول لأزمة القطاع.

ويشهد سوق الأدوية في تونس بالفعل نقصا في الأدوية ولا سيما المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة بينما تعاني الصيدلية المركزية من ديون متراكمة تجاه المزودين تقدر بنحو 700 مليون دينار تونسي (219 مليون دولار أمريكي).

وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة في المالية العمومية، موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق تمويل بقيمة 9ر1 مليار دولار في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي الشهر الجاري، في مسعى لإنعاش خزينة الدولة ودفع النمو مقابل التقيد بحزمة إصلاحات.