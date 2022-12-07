ألمانيا تسجل ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ 207.7 حاليا، مقابل 204.2 أمس الثلاثاء، وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 196.7، وقبل شهر 260.2.

وأضاف المكتب، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 45 ألفا و331 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 43 ألفا و768 إصابة قبل أسبوع.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 173 حالة، مقابل 134 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 36 مليونا، و649 ألفا، و979 شخصا.

وأشار المعهد، إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.