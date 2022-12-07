عبد المنعم السيد: مصر سيطرت على معدل البطالة بعدما بلغ 13% منذ 9 سنوات

علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على الإشادات الدولية بسياسات مصر التنموية المتمثلة في خفض معدلات البطالة وتعزيز صحة المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، مساء الثلاثاء، إن اكتشافات حقول الغاز الطبيعي ساهمت في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي عام 2020، مشيرا إلى تصدير فائض غاز بأكثر من 8 مليارات سنويا، بالإضافة إلى تحقيق فائض أيضا جراء إنشاء محطات الكهرباء والتي نتج عنها تصدير الكهرباء إلى دول "السودان، ولبنان، والأردن"، وهناك توجه نحو تصدير المتبقي من فائض الكهرباء إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الدولة تحقق عوائد مادية ضخمة من جراء هذه الاكتشافات والاستثمارات.

وأشار إلى إنشاء الدولة المصرية مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، مثل تدشين 14 مدينة جديدة، بالإضافة إلى مشروعات بنية تحتية وشبكة طرق تستوعب 11.2 مليون سيارة، بعد أن كانت 7.5 مليون سيارة.

وأكد أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، والحد من معدلات البطالة، مشيرا إلى توفير الدولة ما يقارب نحو المليون فرصة عمل، والتي نجحت في تخفيض معدلات البطالة إلى 7% بعد أن كانت في حدود 13% وذلك خلال 2013.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالقطاع الصحي من خلال مبادرة التأمين الصحي على مستوى المحافظات والتي نجحت في استيعاب 5 محافظات حتى الآن، وذلك وفق خطة رؤية مستدامة تمتد حتى عام 2030، مشيدا بنجاح القطاع الصحي في القضاء على فيروس سي، بعد أن كانت مصر أكثر دول العالم إصابة بالفيروس، مؤكدا أن الهدف من وراء كافة الخدمات الصحية والتعليمية تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

ونوه إلى أن مبادرة "حياة كريمة" كانت بمثابة مصدر لإلهام لكثير من الدول الأفريقية من أجل بحث سبل تحسين الحياة في الدول النامية وذلك خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مؤكدا أن المبادرة نجحت في تحسين حياة أكثر من 58 مليون مواطن.

وأشار إلى أن خدمة الصرف الصحي قبل تدشين المبادرة كانت تغطي 12.5 % حتى عام 2014 وارتفعت إلى 26 % مع نهاية عام 2021 بإجمالي استثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه، بجانب تبني المبادرة إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المصرية للفئات الأكثر احتياجا والمرأة؛ بهدف تقليل الهجرة إلى المحافظات الجاذبة للعمل.