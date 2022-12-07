الحكومة الإيرانية تفكر في تجميد الحسابات المصرفية للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب

نقلت صحيفة «دنياي اقتصاد» اليومية الإيرانية، عن عضو في لجنة الثقافة بالبرلمان الإيراني، أن السلطات الإيرانية قد تبدأ في تجميد الحسابات المصرفية، للإيرانيات اللاتي يرفضن تغطية رؤوسهن بالحجاب.

وبحسب حسين جلالي، فإن «النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، سيحصلن أولاً على إشعار تحذير يقول «إنك لا تلتزمين بارتداء الحجاب، حاولي احترام القانون»، وفقًا لما نشرته وكالات إخبارية.

ونُقل عن المسؤول قوله، إن السلطات ستلجأ إلى تجميد الحساب المصرفي، في حالة تجاهل التحذير.

وأشار إلى الارتباط بين زيادة الاضطرابات في إيران، وعدد النساء الرافضات لارتداء الحجاب، مضيفًا أنه بمجرد انتهاء أعمال الشغب «ستغطي الأوشحة رؤوس الإيرانيات مرة أخرى»، وفق ما نقله التقرير.

واندلعت أعمال شغب عنيفة في إيران في منتصف سبتمبر، اتصالًا بوفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد اعتقالها لارتدائها حجابًا «غير لائق».

وألقى العديد من المواطنين الإيرانيين باللوم في وفاة أميني على شرطة الأخلاق المثيرة للجدل، لافتين إلى أن الضباط ضربوها على رأسها أثناء الاستجواب.

وبدأت الإيرانيات في نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لقص شعرهن وحرق الحجاب ومنديل روساري، وهو ما يجب عليهن ارتداؤه على رؤوسهن.