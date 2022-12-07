رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة طريقي الهيلتون والتليفزيون

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تفقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، الأعمال الجارية لرصف طريق الهيلتون بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة جميع المرافق العامة بطول الشارع، ابتداءً من قاعة المؤتمرات وصولاً حتى نهاية سور ساحة معابد الكرنك الخارجية، بطول 2,200 كيلومتر.

كما تفقد الشرابي، أعمال استكمال رفع كفاءة وتطوير امتداد شارع التليفزيون، ابتداءً من تقاطع ميدان الصنايع وصولاً حتى ميدان التليفزيون أمام مدرسة أبو بكر الصديق بطول ٢ كيلومتر.

وأكد أن أعمال التطوير تجري على قدم وساق، ولا تتعارض مع أعمال شبكات غرف الري بالجزيرة الوسطى بامتداد شارع التليفزيون بمدينة الأقصر.