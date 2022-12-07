بوتين: هناك 150 ألف جندي احتياطي روسي منتشرون في أوكرانيا

صرح الرئيس الورسي فلاديمير بوتين، بأن هناك 150 ألف جندي احتياطي روسي منتشرون في أوكرانيا، من بين 300 ألف تم استدعاؤهم، كجزء من التعبئة الجزئية في البلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بوتين، اليوم الأربعاء، إن «عقيدة حقوق الإنسان الدولية تستخدم، بهدف تبرير الهيمنة الأيديولوجية الغربية».

وأضاف في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: «على وجه الخصوص، نرى أن عقيدة حقوق الإنسان تستخدم لتدمير سيادة الدولة، ولتبرير الهيمنة الغربية السياسية والمالية والاقتصادية والأيديولوجية».

وشكر الرئيس الروسي نشطاء حقوق الإنسان، على مساعدتهم الكبيرة للمواطنين الذين يعيشون في الأراضي الروسية الجديدة.