قالت الدكتورة هبة عوف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الشرع لم يحدد قيمة الشبكة بل تركها للأعراف والحاجة، مؤكدة أن الأهم من الشبكة هو خلق الشاب معقبة: "اشترى راجل يصون بنتك ويحافظ عليها وماتشتريش شبكة".

واستشهدت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية "النهار"، بخلق النبي -عليه السلام- عندما تقدم إليه سيدنا علي -رضي الله عنه- لخطبة أكمل نساء العالمين السيدة فاطمة، متسائلة هل وصلت أي فتاة لمنزلة السيدة فاطمة التي قال النبي -عليه السلام- عنها "لم يكن من النساء إلا أربع مريم، وآسيا، وخديجة، وفاطمة".

وأضافت أنه "لما طلب سيدنا علي -رضي الله عنه- الزواج من السيدة فاطمة لم يكن يملك في الحياة إلا " حصيرة وإناء للطعام "، مؤكدة أن النبي -عليه السلام- لم يعارضه وطالبه أن يلتمس خاتما ولو من حديد، مدللة بقوله تعالى في القرآن الكريم" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "(هدية).

وأضافت يجب أن يقدر الشباب أن موافقة الوالدين، ليس معناه أنه اشترى بالرخيص، ولكنهم ضحوا بالمال تقديرا وحبا له، مناشدة الآباء والأمهات بعدم المغالاة في المهر والشبكة، مؤكدة أن حديثها ليس مبتدعا، وقد حدد سيدنا عمر -رضي الله عنه- المهر في عهده بسبب الغلاء، فاعترضت إحدى النساء مستشهدة بقوله تعالى" وآتيتم إحداهن قنطارا "، فرد قائلا" أخطأ عمر وأصابت امرأة "، وترك الأمر فيما بعد حسب الحالة المادية لكل شخص.

وتابعت: "هناك بيوت بدأت بشبكة ومهر بالملايين وخربت "على حد تعبيرها، وفي المقابل امتد نسب "علي وفاطمة" "بالحسن والحسين" سيدا شباب أهل الجنة، الذين تزوجا والدايهما بخاتم من حديد.