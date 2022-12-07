محافظ المنيا يناقش مشروع تطوير الهوية البصرية للمحافظة

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا لمناقشة المقترح الخاص بتطوير وتعزيز هوية بصرية جديدة للمحافظة، بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية للمحافظة، والعمل على إضفاء الهوية البصرية على كافة الملامح المميزة للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ودكتور وليد شورى الأستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة ومنسق المشروع، والدكتور أحمد عمر رئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، ودكتورة ريهام عبد المغني بقسم الجرافيك، ودكتورة ولاء حسني عبدالغني بقسم الجرافيك، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ورؤساء المدن، وممثلي عدد من المديريات منها التربية والتعليم والثقافة، والمجلس القومي للمرأة والسياحة، التضامن الاجتماعي والتنسيق الحضاري والتجميل، والإسكان والطرق، والشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن مشروع الهوية البصرية، يعد مشروعا قوميا ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز هوية بصرية وشخصية متميزة لكل محافظة من محافظات ومدن مصر، بما يعزز من روح الانتماء ويحافظ على القيم الحضارية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة ويعزز القيمة السياحية للمحافظة.

وأشاد بالدور الذي بذلته اللجنة المشكلة لمشروع الهوية البصرية وجميع أعضاء اللجنة وطلاب كلية الفنون الجميلة، لإظهار المحافظة بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وديناميكية الحاضر، ومواكبة المستقبل، لافتا إلى أنه عقب اعتماد مشروع الهوية البصرية، سيتم تعميمه على كافة الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والسياحية للمحافظة.

وكرم المحافظ أعضاء اللجنة المشاركة والقائمين على تنفيذ أعمال المسابقة، لما بذلوا من جهد في تحديد الهوية البصرية لمحافظة المنيا، كما كرم المحافظ الشباب الفائزين بالمسابقة موجها لهم الشكر لمساهمتهم في تعزيز هوية بصرية لمحافظة المنيا عروس الصعيد.

وقدم الدكتور وليد شوري عرضا تفصيليا حول مشروع الهوية البصرية للمحافظة والمراحل التي مر بها المشروع، من خلال وضع التصورات والمقترحات المختلفة لتطوير الهوية البصرية للمحافظة لاختيار الأفضل من بينها، وكذلك مرحلة المشاركة المجتمعية للمواطنين من خلال الاستبيان الذي تم طرحه وقد روعي كافة التفاصيل في إخراج الهوية البصرية للمحافظة.