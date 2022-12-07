تامر أمين بعد صعود المغرب: الله يدشدش الطوبة اللي تحت راس هيكتور كوبر

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز المنتخب المغربي الشقيق على نظيره الأسباني في دور 16 ببطولة كأس العالم بدولة قطر، معقبا: «يوم تاريخي للكرة المغربية والمصرية.. ولا أعتقد أنه يوجد مغربي شاهد المباراة بحماس وتوتر أكثر مني».

وأشار خلال تقديم برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، إلى شعوره بالقلق الشديد عقب وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، مؤكدا أنه كان يخشى على صحته؛ نظرا لمعاناته من مرض الضغط.

وأكد أن أبطال منتخب المغرب لم يسمحوا لأنفسهم بالضغط على المشجعين أثناء تنفيذ ركلات الجزاء، في ظل تسيدهم العظيم بالدقة في التسديد وخاصة في وجود حائط الصد المنيع الحارس ياسين بونو الذي "ظلمها مياه ونور على لاعبي منتخب أسبانيا" على حد تعبيره، بعد تصديه لركلتي جزاء والثالثة اصطدمت بالعارضة.

وتابع من كان يتخيل أن بطل العالم في نسخة عام 2010 لم يستطع أن يهز الشباك المغربية طيلة 120 دقيقة أو من خلال ركلات الجزاء، معقبا: "عملوها الأسود.. الوحوش.. الأبطال".

وأكد أن لاعبي المغرب شرفوا الكرة العربية ورفعوا رأسها للأعلى، متابعا: "نبات الليلة ليلة من أجمل الليالي.. ليلة ولا ألف ليلة وليلة مليئة بالعزم والتحدي والإصرار.

وأضاف المنتخب المصري يستحق الصعود على الرغم من استحواذ المنتخب الأسباني على مجريات المباراة، معقبا:"المنتخب الأسباني استحوذ على 170 دقيقة وليس على ال 120 دقيقة التي لعبت"، في إشارة منه للأفضلية الأسبانية الواضحة، مؤكدا أن المباريات ليست بالاستحواذ على رأي مدرب منتخب مصر السابق"هيكتور كوبر.. الله يدشدش الطوبة تحت رأسه".

واستشهد بفوز منتخب مصر على نظيره الغاني في عهده خلال تصفيات كأس العالم بهدفين نظيفين على الرغم من استحواذ المنتخب على 80 % من المباراة.