أمريكا وبريطانيا: روسيا استهدفت مسئولين في حملة إلكترونية سياسية

أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جهودا مشتركة لتعطيل محاولات قرصنة مزعومة تشنها الحكومة الروسية منذ فترة طويلة تستهدف ما قالتا إنها محاولة لتقويض العملية الديمقراطية في كلا البلدين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت بلومبرج إن المملكة المتحدة اتهمت وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية بالسعي إلى اختراق رسائل البريد الإلكتروني للسياسيين والمسئولين البريطانيين في محاولة للتدخل في عملياتها الديمقراطية، وأعلنت إضافة مواطنين روسيين اثنين إلى قائمة عقوباتها اليوم الخميس.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ليو دوكيرتي، أمام مجلس العموم في وقت سابق اليوم الخميس، "لقد استهدفوا أفرادا وكيانات رفيعة المستوى بنية واضحة: وهي استخدام المعلومات التي حصلوا عليها للتدخل في السياسة البريطانية"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف دوكيرتي، أن عمليات الاختراق تشمل استهداف حسابات البريد الإلكتروني الشخصية ومحاولات انتحال شخصية الغير ضد جامعات ومؤسسات إعلامية.

وقال دوكيرتي، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي استهدف كذلك موظفين حكوميين وصحفيين.

وفي الولايات المتحدة، قال بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الخميس، إن المؤامرة استهدفت موظفين حاليين وسابقين بوكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومقاولي الدفاع ومرافق وزارة الطاقة منذ عام 2016.