الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال المعارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، اسمي جنديين آخرين قتلا خلال أعمال القتال المستمرة في قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

والجنديان هما: الرقيب عميت بونزل /22 عاما/ من سرية الاستطلاع التابعة للواء المظليين، وهو من شوهام، وقد قتل أمس الأربعاء، في معركة بوسط قطاع غزة، بالاضافة إلى الرقيب أليمنيو إيمانويل فيليكي /22 عاما/، من وحدة دوفديفان التابعة للقوات الخاصة، وهو من كريات جات، وقد لقي حتفه أمس الأربعاء، بعد إصابته أمس الأول الثلاثاء في معركة بجنوب قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة جنود من سرية الاستطلاع التابعة للواء المظليين، بجروح خطيرة، أثناء المعركة التي سقط فيها بونزل.

من ناحية أخرى، أصيب جندي احتياط آخر بجروح خطيرة، خلال معركة جرت في شمال قطاع غزة.