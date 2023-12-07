طالبة في روسيا تطلق النار على زملائها في المدرسة

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قالت الشرطة في روسيا، إن طالبة في المرحة الثامنة بمدرسة ثانوية أطلقت النار على زملائها ببندقية صيد، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة خمسة آخرين.

وقالت الشرطة إن الطالبة /14 عاما/ أحضرت بندقية والدها للمدرسة وقتلت نفسها بعد الهجوم. كما قٌتل أحد التلاميذ أيضا.

ووقع الحادث في مدينة بريانسك، على بعد 380 كيلومترا جنوب غرب موسكو، بحسب ما قالته الشرطة اليوم الخميس.

وقال الحاكم الإقليمي الكسندر بوجوماس إنه تم نقل التلاميذ المصابين إلى المستشفى.

وقد أصيب تلميذان بإصابات طفيفة، في حين أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متوسطة.

ولم يتضح السبب وراء الهجوم، ولكن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن الفتاة كانت تتعرض للتنمر من جانب زملائها.