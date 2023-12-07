 توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر خلال الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر خلال الانتخابات الرئاسية

محمد راشد
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 1:35 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 1:35 م

أعلن محسن الشامي، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية للسلامة العامة بالأقصر، رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تتضمن جميع الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن و مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وهيئة الإسعاف والصحة والرعاية الصحية وشركة المياه وشركة الكهرباء بشأن المقرات الانتخابية والأماكن المحيطة بها، كما تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من جميع المرافق، ومحتوياتها من الداخل‏.

وأشار إلى أنه تم توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، مع وضع خطة انتشار لمرفق الاسعاف والحماية المدنية، كما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، وافتتاح «فيديو كونفرانس» من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والابلاغ عن أي طارئ في حينه.


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