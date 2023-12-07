صحفي فلسطيني: الاحتلال أعدم مواطنين في ساحة مدرسة حمد شمال غزة

قال الصحفي الفلسطيني حسام شبات، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة كبيرة في مراكز الإيواء بشمال قطاع غزة، والتي تقع في محيط مستشفى الإندونيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربي»، مساء الخميس، أن جنود الاحتلال أعدموا المواطنين في ساحة مدرسة حمد، منوهًا أن عشرات الجثث ملقاة على الأرض.

ونوه بأن الصحفيين الفلسطينيين لم يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الإيواء، التي تعرضت لحصار إسرائيلي لمدة 4 أيام، قائلًا إن قوات الاحتلال منعت دخول الطعام والشراب وتقديم الخدمات الصحية للنازحين.

ولفت إلى سقوط 16 شهيدًا في تلك المراكز بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل كثيف، وتهديده المتكرر بقتل أي مواطن.

وأكمل: «قبل قليل العدو أبلغ النازحين بالخروج فورًا من تلك المراكز، لكنه لم يترك لهم المجال للخروج وأطلق عليهم النار في الساحة أثناء استعدادهم للخروج».

وأشار إلى أن «العشرات من جثامين الشهداء موجودة على الطرق حتى اللحظة»، مضيفًا: «سمعنا العديد من الشهادات، وفي أحد الطرق وجدنا جثامين لـ10 شهداء من عائلة أبو صلاح فوق بعضهم، بعد استهدافهم من قناصة الاحتلال».