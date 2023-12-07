شيفرون تعتزم استثمار 16 مليار دولار خلال العام المقبل

أعلنت شركة النفط والغاز الأمريكية العملاقة شيفرون توقعها وصول إنفاقها الرأسمالي خلال العام المقبل إلى ما بين 5ر15 و5ر16 مليار دولار وفقا لميزانيتها بالنسبة للفروع المجمعة بالإضافة إلى حوالي 3 مليارات دولار كإنفاق استثماري فرعي.

ومن المتوقع أن يكون إنفاق الشركة على أنشطة الاستخراج حوالي 14 مليار دولار في حين سيكون الإنفاق على أنشطة التصنيع حوالي 5ر1 مليار دولار. وستنفق الشركة حوالي 80% من هذه الاستثمارات في الولايات المتحدة.

ومع الاستحواذ على شركة بي.دي.سي إنيرجي أعلنت شيفرون عن خطة إنفاق استثماري تتراوح بين 14 و16 مليار دولار سنويا حتى عام 2027. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلنت شيفرون دخولها في اتفاقية استحواذ مع شركة هيس كوربورشن.

ومن المتوقع اتمام هذه الصفقة خلال النصف الأول من 2024. وبعد اتمام الصفقة من المتوقع وصول الإنفاق الرأسمالي للشركة إلى ما بين 19 و22 مليار دولار سنويا.