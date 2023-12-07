إضراب عمال السكك الحديدية في ألمانيا عن العمل يبدأ 10 مساء اليوم ولمدة 24 ساعة

سيضطر المسافرون والركاب على شبكة السكك الحديدية الألمانية إلى وضع خطط سفر بديلة غدا الجمعة، مع دخول الإضراب الرابع في شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية "دويتشه بان" هذا العام حيز التنفيذ.

ودعت نقابة سائقي القطارات أعضاءها إلى الإضراب عن العمل مساء اليوم الخميس الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش). وسينتهي الإضراب عن خدمات الركاب في الشركة الألمانية بعد 24 ساعة، مساء غد الجمعة الساعة 10:00 مساء.

ومن المتوقع حدوث اضطرابات حتى قبل بدء الإضراب، ومن المتوقع أن تكون له آثار غير مباشرة بعد ذلك. وسيتم تطبيق جدول زمني للطوارئ مع خفض الخدمات بشكل كبير خلال الإضراب.

وتم دعوة العاملين في شركة دويتشه بان، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية في الضواحي "إس بان" في برلين وهامبورج وكذلك شركات " ترانسديف" و "آه كيه إن" و "سيتي- بان كيمنتس" وغيرها من شركات السكك الحديدية للدخول في الإضراب.

وسيبدأ إضراب نقل البضائع في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

ويعطل إضراب يوم غد الجمعة، وهو يوم مزدحم للمسافرين، خطط آلاف الركاب.

وتريد نقابة سائقي القطارات الألمان (جي دي إل) زيادة الضغط في جولة المفاوضات الجماعية الحالية. وتطالب النقابة بتخفيض ساعات العمل لعمال المناوبة.

وأدانت النقابة الشركات قائلة إن "أرباب العمل ليسوا مستعدين لمنح الموظفين التقدير الذي يستحقونه على العمل الذي قاموا به".

ومع ذلك، يمكن للركاب على الأقل أن يتنفسوا الصعداء من ناحية واحدة، حيث قالت النقابة إنه لن يكون هناك المزيد من الإضرابات خلال فترة العطلات الرسمية المزدحمة.