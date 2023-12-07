القسام: دمرنا 135 آلية عسكرية إسرائيلية في الـ72 ساعة الماضية

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا في الـ72 ساعة الماضية من تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا.



وأضاف أبو عبيدة، في بيان صحفي، أن مجاهدي القسام أوقعوا عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح بتفجير فتحات أنفاق ومنازل، وفقاً لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وأكد أن مدفعية القسام دكت الحشود العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة داخل إسرائيل.



وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، إنها فخخت فتحة نفق بمنطقة الشيخ رضوان في غزة. وأضافت الكتائب، في بيان، أن أفراد قوة الاحتلال وقعوا بين قتيل وجريح.



كما أعلنت كتائب القسام، في بيان، أنها دمرت 79 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في محاور مدينة غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة.