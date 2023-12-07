خبير استراتيجي سابق في الناتو ينتقد «التأخير المؤسف» في تسليم الأسلحة الثقيلة لكييف

قال جنرال ألماني متقاعد وخبير استراتيجي سابق في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إنه لا يرى احتمالا للتوصل إلى سلام من خلال المفاوضات، فيما يتعلق بالحرب التي تشنها روسيا ضد جارتها أوكرانيا، منتقدا ما وصفه بـ"التأخير المؤسف" في تسليم الأسلحة الثقيلة لكييف.

وقال البريجادير جنرال المتقاعد، كلاوس فيتمان، في مقابلة أجراها مع منصة "ميديانجروبه بايرن" الألمانية للإعلام، ونشرت اليوم الخميس: "لن يكون هناك حل دبلوماسي مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف فيتمان أن بوتين يرغب في الانتقام، وفي أن يتم الاعتراف به كزعيم عظيم.

ويلقي فيتمان، الذي يقوم بتدريس التاريخ المعاصر في جامعة بوتسدام، اللوم جزئيا على المستشار الألماني أولاف شولتس، في الهجوم المضاد المتعثر من جانب أوكرانيا.

وقال فيتمان: "في بداية الهجوم، قمنا سريعا بتسليم الصواريخ المضادة للدبابات ومعدات الدفاع الجوي، واليوم نقدم الكثير من أجل الدفاع الجوي. ولكن هناك أيضا عمليات تأخير مؤسفة".