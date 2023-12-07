الأزهر الشريف: ما يحدث في غزة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

أكد الأزهر الشريف، أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وأن هناك تعمد القتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ والشباب وقصف المستشفيات والتهجير القسري مع غلق المنافذ كافة.

وجاء ذلك خلال لقاء وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، مع عضو البرلمان الاتحادي الألماني لمياء قدور، والمستشار الأول لشئون سياسات الشرق الأوسط، كارستن فيلاند مساء امس الأربعاء.

وأكد الدكتور الضويني، أن المنهج الأزهري الوسطي الذي دائما ما يدعو للسلام والتسامح يفرض علينا أن نصف الأشياء بحقيقتها، وأن ننصر الحق والعدل ولا يجب تجزئة المعايير الإنسانية.