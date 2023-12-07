زيادة الصادرات الإيرانية إلى روسيا بنسبة 30% خلال 9 أشهر

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قال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، إن صادرات إيران إلى روسيا زادت بنسبة 30 % خلال 9 أشهر.

واعتبر جلالي، في حديث مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أن هذه الكمية من الصادرات الايرانية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فيما أشار إلى تناقص حجم الواردات الإيرانية من روسيا خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن معظم التجارة بين البلدين تركزت في الماضي على المحاصيل الزراعية والبستنة لكننا نشهد اليوم تصدير منتجات تكنولوجية مختلفة.

وأشار إلى التعاون بين إيران وروسيا في مجال التوربينات والمستلزمات الطبية والصحية والحلويات وصناعة الحقائب والأحذية والملابس والأثاث، قائلا إننا نشاهد اليوم بعض المنتجات الإيرانية بما فيها الشوكولاتة والحلويات والمستلزمات الصحية معروضة في المحال التجارية الروسية.

وأعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل التعاون بين البلدين في مجال السيارات وقطع الغيار معتبرا أنه أحد المجالات الجادة للتعاون الثنائي.

وأوضح سفير إيران لدى روسيا أن إيران وروسيا تعملان في مجال صناعة المحركات المتطورة للسيارات.