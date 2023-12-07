الخارجية الأمريكية: على المجتمع الدولي إدراك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ناثان تيك، إن عدم التزام حماس في الوفاء بوعودها بشأن إطلاق سراح جميع المحتجزين المدنيين من النساء، دعا إسرائيل إلى العودة إلى استئناف عملياتها العسكرية، حسب زعمه.



وتابع خلال مقابلة لـ «العربية» مساء الخميس، «كنا نأمل أن نرى المزيد من فترات الهدنة حال التزمت حماس بوعودها؛ لكن حتى الآن لم تقم الحركة بذلك».



وبشأن موقف الولايات المتحدة من الموافقة على مشروع القرار المقتضب المقدم من دولة الإمارات الساعي إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، قال إن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن الوضع الراهن في غزة.



وواصل: «نريد أن يدرك المجتمع الدولي حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها إلى جانب ضمات تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مقابل الإفراج عن الرهائن»، مضيفا أن الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى تقديم الولايات المتحدة مليار دولار للمنظمات الدولية العاملة بغزة منذ 2021، لافتا كذلك إلى إرسال طائرة عسكرية أمس الأربعاء إلى مطار العريش تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.



وأضاف أن مباحثات الولايات المتحدة مع إسرائيل؛ استطاعت أن تفضي إلى آلية تسمح بدخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الجانب المصري.