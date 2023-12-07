استجواب رئيس الوزراء البريطاني بشأن طريقة تعامله أثناء أزمة تفشي كورونا

من المقرر أن يتم استجواب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بشأن طريقة تعامله أثناء أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث سيمثل في جلسة استماع مقررة يوم الاثنين المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني الحالي، كان يشغل منصب مستشار خلال فترة أزمة كورونا، ومن المرجح أن يتم استجوابه بشأن مدى تأثير سياساته، مثل خطة "تناول الطعام في الخارج للمساعدة" التي أطلقها.

وأشار مستشارون في الحكومة إلى سوناك باسم "طبيب الموت" أثناء فترة تفشي الجائحة، بحسب ما كشفته رسائل على تطبيق "واتس آب"، تم عرضها على لجنة التحقيق المعنية بقضايا "كوفيد- 19" في المملكة المتحدة، وذلك بسبب المخاوف بشأن تأثير سعيه من أجل الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، كان قد أقر بأنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التعامل مع تفشي جائحة كورونا، حيث اعتذر للضحايا أمس الاربعاء، في مستهل استجوابه لمدة يومين، أمام لجنة التحقيق المعنية بقضايا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.

وقال جونسون إنه "بلا شك"، كان يتعين على حكومته أن تتصرف بشكل مختلف، ولكنه أصر على أنها قدمت "أفضل ما لديها" في ظل ظروف "صعبة للغاية".