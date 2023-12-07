شكري: مصر لديها مصلحة من المنظور الإنساني والأمني لدخول المساعدات إلى المدنيين بقطاع غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لديها مصلحة من المنظور الإنسانى والأمني لدخول المساعدات إلى المدنيين بقطاع غزة.



جاء ذلك خلال زيارة شكرى الحالية إلى ‎واشنطن، ومشاركته فى حوار بمنتدى أسبن للأمن، ليتناول المواقف والرؤى المصرية تجاه القضايا والتحديات الإقليمية، وعلى رأسها ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.



وأضاف شكري أن لديها علاقة عميقة واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع لطرق لتعزيز هذه العلاقة، ولديها مصالح متوازية وليست متقاطعة.



وتابع أن النزوح ليس صيغة متعارف عليها للحل فى أى صراع.