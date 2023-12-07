شركة مياه دمياط تنظم اجتماعا طارئا استعدادا للانتخابات الرئاسية

نظمت إدارة الأزمات والعمليات الطارئة اجتماع طارئ، برئاسة المهندس أحمد ماهر شاهین رئيس مجلس الإدارة، وبحضور رؤساء القطاعات والإدارات المعنية.

وتم استعراض الاستعدادات والتجهيزات الكاملة للشركة للانتخابات الرئاسية القادمة، وتم التأكيد على انتظام العمل بجميع محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذلك الروافع والشبكات ومراكز الصيانة.

وأوضح المهندس أحمد شاهين في بيان له، أنه شدد على انتظام الورديات والعمل على مدار الساعة في مواقع الإنتاج والتوزيع، وكذلك الخط الساخن وغرفة العمليات وإدارة الأمن، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتوجيه بالمرور على جميع المقار الانتخابية خاصة لجان الإقامة والإعاشة للقائمين على العملية الانتخابية، وتأمينها والتأكد من جاهزيتها، وتوجيه قطاع المعامل بأخذ عينات للتأكد من جودة المياه ووصول المياه بشكل دائم.

كما قام بتوجيه الحملة الميكانيكية بالشركة برفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي إنسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية، وتنفيذ خطة التمركز المعتمدة في المناطق الساخنة في حالة الأمطار.