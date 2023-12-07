صحة الشرقية: إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الرست ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية الرست التابعة للإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين؛ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية الرست التابعة للإدارة الصحية بمدينة صان الحجر تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية.

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية الرست التابعة للإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.