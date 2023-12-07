وكيل تعليم دمياط يتفقد تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية ومبيت قوات التأمين

تفقد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بدمياط، الاستعدادات النهائية الخاصة باللجان الانتخابية، ومقرات قوات التأمين المرافقة بدمياط.



وأوضح "عبد الرؤوف"، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال الناخبين في اللجان الانتخابية المخصصة، ومقرات المبيت لقوات التأمين، وذلك بالتنسيق بين المديريات المعاونة والأجهزة الأمنية.



كما شدد على أنه تمت مراجعة جميع المدارس المخصصة للجان الانتخابات من سباكة وكهرباء ونظافة، وتجهيز طفايات الحريق لكل لجنة، بالإضافة إلى تجهيز غرف الاقتراع والغرف المؤمنة وساحات الانتظار، مع تقديم مديري المدارس لكل سبل الدعم اللوجستي.



ويأتي ذلك من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين، ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوي الهمم، مع تفعيل غرفة العمليات بالديوان، والإدارات التعليمية الخاصة بلجان الانتخابات الرئاسية القادمة.



وأكد "عبد الرؤوف"، أن الانتخابات الرئاسية تعد مناسبة ديمقراطية عظيمة، يستطيع الشعب المصري من خلالها تقديم رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق، يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار اقتصاديا واجتماعيًا.