اتحاد شباب دعم مصر ينظم لقاء للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في المنيا

نظم اليوم، الكيان الشبابي اتحاد شباب دعم مصر بالمنيا، لقاء عن أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم القيادة السياسية بقاعة حورس ببني مزار.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات والندوات التي تنفذها الكيانات الشبابية بالمنيا التي تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفتحي شومان رئيس كيان الاتحاد الشبابي لدعم مصر، والشيخ الدكتور عمر غنيم ممثل الأوقاف، جناب القس هدرا راشد راعي مطرانية بني مزار، وشادي الغالي نائب رئيس الكيان، ومحمد الملاحظ والدكتورة شدو كمال نائبي منسق الكيان بالمنيا، والعديد من القيادات ببنى مزار وأعضاء وقيادات الكيان.

وأشار الدكتور محمد حمدي ، إلى أن الدولة خلال الأيام القادمة ستشهد انتخابات الرئاسة التي لا بد أن تكون ملحمة وطنية من الشعب يجسد فيها حبه وولائه لهذه الدولة وقيادتها السياسية.

وقال إن الدولة خلال الفترة الماضية شهدت تقدما كبيرا في قطاعات الدولة التي لم تكن موجودة من قبل من إنشاء وتطوير.

كما وضح اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتثقيف السياسي، والحث على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال العديد من الفاعليات والندوات واللقاءات والحملات التي أطلقتها للحث على المشاركة.

ووجه شومان، التحية والتقدير لوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا على دعمهم الدائم والمستمر للشباب واهتمام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية.

كما وجه التحية لشباب الاتحاد بالمنيا وقياداته على الاستقبال وحسن التنظيم، ودعا شباب المنيا للنزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة لإثبات قوة الدولة ودعم القيادة السياسية.