الإصابة تحرم بيرنلي من جهود الإيطالي كوليوشو لعدة أشهر

تعرضت مساعي نادي بيرنلي للنجاة من شبح الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لصدمة قوية بعد إصابة جناحه الإيطالي الشاب لوكا كوليوشو في الركبة وتأكد غيابه لعدة أشهر.



وتألق كوليوشو 19 عاما المنضم من صفوف إسبانيول، بشكل لافت مع بيرنلي وسجل هدفه الأول بقميص الفريق خلال الفوز على شيفيلد يونايتد 5 /صفر السبت الماضي.



لكن كوليوشو تعرض للإصابة في الدقيقة 36 دقسقة خلال الشوط الأول من الخسارة على ملعب وولفرهامبتون صفر /1 أمس الأول الثلاثاء.



وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن غياب لاعب المنتخب الإيطالي للشباب تحت 21 عاما سيستمر لعدة أشهر.



ويحتل بيرنلي المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد سبع نقاط.