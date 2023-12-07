قوات الاحتلال تقتحم ضاحية شويكة وبلدة زيتا شمال طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، ضاحية شويكة وبلدة زيتا شمال طولكرم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة والمحمولة في ضاحية شويكة، وأجرت عملية تمشيط واسعة في شوارعها وأحيائها وتحديدا في حارة «المهادوة».

وفي الوقت ذاته، جابت دوريات الاحتلال شوارع بلدة زيتا وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، وتحديدا في الحي الغربي للبلدة.

واستُشهد رجل فلسطيني، اليوم الخميس، مُتأثرًا بجروح أصيب بها من قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع في مخيم «طولكرم» الواقع شمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، بأن المواطن عوض تايه محمد عنبر (47 عامًا) استُشهد مُتأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من الشهر الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 42 فلسطينيًا، من أنحاء مُختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من قطاع غزة كانوا يعملون داخل إسرائيل وهربوا إلى الضفة بعد طردهم من أماكن عملهم وتقطع السبل بهم داخل الخط الأخضر.