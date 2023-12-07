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الصين تؤكد زيارة شي لفيتنام الشهر الجاري

شي جين بينج
شي جين بينج
بكين - د ب أ
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 12:56 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 12:56 م

من المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينج فيتنام يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، في أول زيارة له للدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا خلال ستة أعوام.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية رحلته اليوم الخميس.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد تحدثت في وقت سابق عن أن مسئولين فيتناميين يجهزون لزيارة يقوم بها الرئيس الصيني. وزار وزير الخارجية وانج يي هانوي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسوف تأتي زيارة شي بعد ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيتنام، حيث أعلن عن سلسلة من الصفقات مع قادة الأعمال في إطار دفعة من جانب البيت الأبيض لتعميق الاندماج الاقتصادي مع دول منطقة المحيطين الهندي والأطلسي.

وتؤكد زيارة الرئيس الصيني على التوازن الذي يجب أن تضفيه دول مثل فيتنام في إدارة العلاقات مع القوتين العظميين المتنافستين.

وكانت آخر مرة زار فيها شي فيتنام في 2017 عندما حضر قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مدينة دانانج الساحلية.

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