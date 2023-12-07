حماس لعائلات المحتجزين الإسرائيليين: أبناؤكم لن يعودوا ما لم يتوقف العدوان وربما يُفقد أثرهم للأبد

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن كل الدعم الأمريكي والغربي للعدو الصهيوني، لن يمكنه من إحراز صورة نصر مزعوم ولن يستطيع فالشعب الفلسطيني لا يعرف الانكسار أو الاستسلام.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إن استمرار جيش العدو الصهيوني في حربه على قطاع غزة، لن يعيد المحتجزون إلى عائلاتهم، موجها حديثه لهم: «أبناءكم لن يعودوا ما لم يتوقف العدوان، وفرص عودتهم تتضاءل مع طول مدة العدوان وربما يُفقد أثرهم للأبد».



ودعا قادة الدول العربية والإسلامية إلى ترجمة قراراتهم في القمة العربية الإسلامية في الرياض منذ شهر، إلى واقع عملي، في ظل تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأهالي قطاع غزة، وانتظار الشعب الفلسطيني ينتظر خطوة قوية لكسر الحصار عن القطاع ووقف العدوان.



كما دعا المنظمات والمؤسسات الإنسانية والإغاثية في كل دول العالم لزيارة قطاع غزة، والاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال مدعوما بالإدارة الأمريكية، وأن تؤدي واجباتها لإنهاء هذه المعاناة.



وتابع: «ندعو وكالة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية، إلى تحمل مسئولياتهم الإنسانية والأخلاقية، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة شمالا وجنوبا وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال وإملاءاته المنافية للقانون الدولي الإنساني».



وذكر أن وكالة الأونروا لا تقوم بواجبها المطلوب، هذا إلى جانب عجز في واجبات الهلال الأحمر الفلسطيني- على حد قوله.



وأضاف: «نتنياهو وبايدن يتحملان المسئولية كاملة عن الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا، وندعو الرئيس الأمريكي لعدم الاستماع لأكاذيب نتنياهو، فلا مستقبل له إلا المحاكمة والسجن، ونثمن قرار الأمين العام للأمم المتحدة المطالب بتفعيل المادة 99 لحفظ الأمن والسلم الدوليين».