الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض الحواجز التجارية في قمة في بكين

دعا مسئولون أوروبيون رفيعو المستوى يزورون بكين حاليا، إلى خفض الحواجز التجارية على الشركات الأوروبية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال المحادثات مع قادة الصين اليوم الخميس، إنه يتم تبادل سلع تقدر بأكثر من ملياري يورو (2.15 مليار دولار) بين الصين والاتحاد الأوروبي يوميا، ولكن العجز التجاري الأوروبي يصل إلى نحو 400 مليار يورو.

وأضاف أنه يجب اتخاذ "تدابير ملموسة" لإعادة التوازن لتلك العلاقة.

وسبق أن قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه من وجهة نظره، يجب أن تكون الصين والاتحاد الأوروبي شريكين وألا يعتبرا بعضهما خصوما.

ويبدو أنه كان يلمح إلى البيانات التي أدلى بها كبار ساسة الاتحاد الأوروبي الذين عادة ما يصفون الصين بـ"بخصم ممنهج وشريك ومنافس".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل الاجتماع إن رؤساء الوزراء الأوروبيين لن يتهاونوا مع أي عدم توازن في العلاقات التجارية على المدى الطويل.

واستشهدت فون دير لاين بعدم كفاية وصول الشركات الأوروبية للسوق الصينية والمعاملة التفضيلية للشركات الصينية من خلال الدعم تعد بمثابة مشاكل للاتحاد الأوروبي.