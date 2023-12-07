الجيش الروسي يصد 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، سيرجي زيبينسكي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات المجموعة صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وأضاف زيبينسكي "صدت [المجموعة القتالية]، بدعم من نيران المدفعية، أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 60 آلي و57 بالقرب من بحيرة ليمان، وانسحب العدو جنوبا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال زيبينسكي "بالإضافة إلى ذلك، وبدعم من المدفعية، تم صد هجوم شنته مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 43 على مواقعنا في اتجاه إيفانوفكا - ياجودنوي، وانسحب العدو غربا".

وأوضح زيبينسكي أن القوات الأوكرانية تكبدت نحو سرية واحدة من المشاة، وتم أسر ثلاثة جنود. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت القوات الأوكرانية دبابة من طراز "تي-64" ومركبة مدرعة من طراز "بي إم بي-2" وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 112" ومدفع هاوتزر من طراز "إم 119".