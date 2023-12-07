لندن: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي استهدف اختراق البريد الإلكتروني لأفراد وكيانات رفيعة المستوى

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اتهمت المملكة المتحدة، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالسعي إلى اختراق رسائل البريد الإلكتروني للسياسيين والمسؤولين البريطانيين في محاولة للتدخل في عملياتها الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ليو دوكيرتي، أمام مجلس العموم اليوم الخميس، "لقد استهدفوا أفرادا وكيانات رفيعة المستوى بنية واضحة: وهي استخدام المعلومات التي حصلوا عليها للتدخل في السياسة البريطانية"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف دوكيرتي أن عمليات الاختراق تشمل استهداف حسابات البريد الإلكتروني الشخصية ومحاولات انتحال شخصية الغير ضد جامعات ومؤسسات إعلامية.

وقال دوكيرتي إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي استهدف كذلك موظفين حكوميين وصحفيين.

وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، في نوفمبر الماضي، من أن المتسللين الروس وغيرهم من المتسللين الذين ترعاهم الدولة يشكلون "تهديدا دائما وكبيرا" للبلاد.

وقال المركز الوطني إن روسيا واحدة من أكثر الجهات الفاعلة في الجرائم الإلكترونية، وإنها خصصت موارد كبيرة لإجراء عمليات القرصنة على المستوى الدولي.

ولم يرد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على الفور على طلب للتعليق.