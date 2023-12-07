حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال ويحقق إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن سلسلة من العمليات الجديدة ضد مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، في بيانات منفصلة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، إنه استهدف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.

وأشار إلى أنه استهدف أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله أنه استهدف كذلك موقع معيان باروخ العسكري الإسرائيلي وحقق إصابة مباشرة.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم، أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وحقق إصابات مباشرة، كما أكد أن مقاتليه استهدفوا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابة مباشرة.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي يجرى تبادل لإطلاق النار بين "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من ذات الشهر.