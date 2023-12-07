مسئول أمريكي سابق: التعاون الصيني الكندي في المجال النووي عسكري وليس مدنيا

يرى هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة منع الانتشار النووي في أرلنجتون بولاية فرجينيا الأمريكي، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات لضمان عدم قيام الجهات الفاعلية المحلية والأجنبية بتعزيز البرامج النووية للخصوم.

وقال سوكولسكي في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، إنه لعدة عقود، ربطت وزارة الدفاع (البنتاجون) بشكل محدود أو لم تربط على الإطلاق بين برنامج الطاقة النووية السلمية للصين وتطويرها للأسلحة النووية العسكرية، إلا أن هذا لم يعد هو الوضع.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ربط البنتاجون بشكل واضح بين برنامج مفاعلات الطاقة السريعة "السلمي" لبكين وبين جهود إنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم لصنع أسلحة وتوقعات حصول الصين على ألف رأس حربي نووي بحلول عام 2030. وفي آخر تقرير سنوي للوزارة بشأن القوة العسكرية للصين، كشف البنتاجون أن الصين تستخدم مفاعلاتها النووية المدنية لإنتاج التريتيوم من أجل تزويد أسحلتها النووية الحرارية بالوقود.

وتقوم الصين بذلك من خلال وضع قضبان الليثيوم في مفاعلات الطاقة وقصف القضبان بالنيوترونات. وهذه العملية تنتج التريتيوم والذي يتم فصله في وقت لاحق، بطريقة تشبه كثيرا طريقة صناعة الولايات المتحدة التريتيوم الذي يستخدم للأسلحة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين تستخدم مفاعلات الطاقة لديها، ذات التصميم الأمريكي أو الكندي أو الروسي أو الفرنسي أو الصيني لهذا الغرض.

وتوجد المفاعلات الصينية الوحيدة التي تستخدم الماء الثقيل في مقاطعة هايان وتقوم بإدارتها الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

وقدمت كندا هذه المفاعلات للصين عبر شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة، وهي شركة تملكها الحكومة الكندية. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة على العمل مع الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية في مفاعلات الماء الثقيل المتقدمة والتكنولوجيات المرتبطة بها. وفي عام 2011، باعت شركة الطاقة الذرية الكندية عملها في مفاعلات الماء الثقيل إلى شركة "اس ان سي لافالين" (التي تعرف حاليا باسم اتكنز رياليس). وتواصل "اتكنز" رياليس التعاون مع الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية في مفاعلات الماء الثقيل.

وعلى الرغم من ذلك، لا تقتصر عمليات النقل النووية الكندية للصين على المفاعلات. في أواخر أكتوبر، أعلنت شركة "كاميكو" الكندية، إحدى أكبر موردي اليورانيوم في العالم إنها تعاقدت على بيع أكثر من 97500 طن متري من اليورانيوم إلى الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

وتقول "كاميكو" إنها سترسل إلى الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية أكثر من 12700 طن متري سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبل. وتعد هذه الكمية البالغة 12700 طن مترى أكثر بما يتراوح بين 200 و300 طن مترى من الكمية التي يستهلكها القطاع المدني الصيني بأكمله. ويمكن أن يوفر الفائض الذي يتراوح بين 200 و300 طن مترى الوقود لصنع ما يصل إلى 100 قنبلة سنويا.

وقال سوكولسكي الذي شغل منصب نائب لشئون سياسة منع الانتشار النووي في مكتب وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، إن هذا يجب أن يثير الدهشة. ففي ظل امتلاكها موارد محلية محدودة من اليورانيوم، تصر الصين على أنها تجمع احتياطيات من اليورانيوم لاستخدامها في الطاقة النووية في المستقبل. ربما لا تكون هناك طريقة متفق عليها للتحقق من ذلك. وينطبق هذا أيضا على التريتيوم. في الوقت الحالي، لا توجد ضوابط فعالة على المادتين لضمان استخدامهما بشكل سلمي. وتكتسب المادتان أهمية كبيرة في صنع الأسلحة النووية، والشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، أكبر بائع للأسلحة في الصين، هي التي تسيطر على هاتين المادتين.

ورأى سوكولسكي أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد، والإجراء الأول، هو أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تحدد وتفضح الشركات التي تصدر المواد النووية الحيوية والتكنولوجيات إلى منافسي الولايات المتحدة المسلحين نوويا. ويتطلب هذا تسليط الضوء على شركتي "كاميكو" و"اتكنز رياليس" الكنديتين. كما يتطلب أيضا تحديد شركة الطاقة النووية الفرنسية "اي دي اف" التي أعلنت في فصل الربيع أنها ستعمل مع الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية في تطوير عملية إعادة تدوير متقدمة للوقود المستنفد،

وهي عملية حيوية لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة. وهناك شركة أخرى تستحق أن يتم فضحها وهي شركة "روس اتوم" المطور الرئيسي للأسلحة النووية الروسية، بالإضافة إلى الشركات التي تتعاون معها. وقد سلط مجلس النواب بالفعل الضوء على شركة "روس اتوم" باعتبارها جهة فاعلة سيئة، وطلب من البيت الأبيض فرض عقوبات عليها لمساعدتها برنامج المفاعل السريع في الصين.

ولفضح هذه الكيانات، يتعين على وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات تقديم تقرير سنوي غير سري يوضح الشركات المحلية والأجنبية التي ربما تكون تقوم بنقل مواد وتكنولوجيات نووية إلى كيانات لإنتاج أسلحة نووية في دول معادية.

وقال سوكولسكي إن الإجراء الثاني هو أنه يجب على الحكومة الأمريكية منع مشتريات الحكومة ودعمها لهذه الشركات. وربما يتحفظ الكونجرس والبيت الأبيض على فرض عقوبات على شركات تقوم بالتجارة مع كيانات لإنتاج أسلحة نووية في دول معادية، إلا أنه يتعين على حكومتنا، على الأقل، ألا تشتري سلع من هذه الشركات أو تقدم لهم دعما.

وأضاف أن الإجراء الأخير هو أنه يجب على الولايات المتحدة والدول ذات التفكير المماثل أن تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعقب وحماية التريتيوم واليورانيوم غير المخصب لمنع تحويلهما لصنع قنابل. ولحسن الحظ، هناك طلب تجاري محدود على التريتيوم. ومعظم الكميات المنتجة منه يتم استخراجها من المفاعلات لأسباب السلامة التشغيلية وتكون محددة ومعروفة.

واختتم سوكولسكي تقريره بالقول إن معظم خام اليورانيوم يستخدم لتزويد المفاعلات المدنية القانونية بالوقود. ومع ذلك فإنه مهم للغاية أيضا لصنع أسلحة نووية وهو حاليا لا يخضغ للتعقب أو الحماية. وفي ظل أن الحكومة تتعقب بالفعل وتفرض عقوبات على عمليات معينة لنقل النفط والغاز، وهي عملية شاقة، من الصعب فهم سبب عدم قيام الحكومة بذلك أيضا مع اليورانيوم والتريتيوم. وخلال الفترة المقبلة التي تسبق موعد انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عام 2026، يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على سد هذه الثغرة.