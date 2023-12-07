بلينكن يتهم الجيش السوداني والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان يوم الأربعاء إن أعضاء في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية ارتكبوا جرائم حرب.

جاء ذلك بعد أشهر من أعمال العنف واسعة النطاق بين الجانبين. واستند التقييم الأمريكي على "التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية الأمريكية للقانون والحقائق المتاحة"، وفقا لشبكة (سي إن إن).

ولا يحمل القرار أي عواقب فورية على الأعضاء الذين ارتكبوا الجرائم، وأشار بلينكن إلى أن "القرار الذي تم التوصل إليه اليوم لا يمنع إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية مع توفر معلومات إضافية حول تصرفات الطرفين".

وقال: "يوفر هذا القوة والإلحاح المتجددين للجهود الأفريقية والدولية لإنهاء العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقودا من الإفلات من العقاب".

وتابع: "لقد تحمل المدنيون وطأة هذا الصراع الذي لا داعي له. وقد تعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وقال بلينكن: "في جميع أنحاء السودان، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع، أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود".

ودعا بلينكن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى "وقف هذا الصراع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع".