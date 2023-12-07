إعادة افتتاح المنفذ الحدودي غدامس – الدبداب بين ليبيا والجزائر

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الأربعاء، عن إعادة افتتاح المعبر الحدودي غدامس – الدبداب لحركة المواطنين من البلدين وللحركة التجارية بينهما بشكل رسمي الثلاثاء القادم.

وقالت الوزارة إن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين يأتي بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، وتتويجا للجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي متمثلة في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية بجمهورية الجزائر لتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر، بحسب موقع "عين ليبيا" الإخباري.

وفي أغسطس الماضي، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بزيارة إلى الحدود الليبية الجزائرية، واطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري.

وبحث الدبيبة رفقة وفد وزاري، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ غدامس – الدبداب أمام المواطنين.

وأُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.