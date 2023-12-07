تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بالوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في منطقة الوراق 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مشرف معماري، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وبرفقته 10 أشخاص بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "42 جواز سفر، مبلغ مالى" من بينهم جوازات سفر المبلغين وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.