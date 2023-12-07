جامعة طنطا تحقق تقدما في تصنيف GreenMetric لعام 2023

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الجامعة في التصنيف الدولي "GreenMetric"، حيث شهدت الجامعة تقدمًا ملحوظا، حازت فيه المرتبة 465 من بين 1183 جامعة عالمية مشاركة، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعكس الالتزام الراسخ للجامعة بمعايير الاستدامة والرعاية البيئية.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه على الصعيد المحلي، أظهرت جامعة طنطا تفوقًا ملحوظًا بتحقيقها المركز العاشر ضمن 26 جامعة مصرية مصنفة لعام 2023، على الرغم من زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة بمقدار 9 جامعات عن العام السابق.



من جانبه أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التزام الجامعة بمعايير البيئة والاستدامة داخل الحرم الجامعي يأتي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، حيث يتم قياس أداء الجامعات بناءً على البنية التحتية، وكفاءة استخدامات الطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبني مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، إلى جانب استخدام المياه ووسائل النقل، مع التركيز على دور التعليم في التنمية المستدامة.